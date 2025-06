La escalada nuclear que inició el conflicto entre Irán a Israel: analistas explican motivos y consecuencias

El ataque de Irán en contra de Israel en respuesta de los que realizó el último fue el punto cúlmine de una tensión nuclear presente en Medio Oriente. Una disputa silenciosa, casi desapercibida por el foco en la Franja de Gaza, pero que ahora marca lo que serán las relaciones internacionales en la región. Con Estados Unidos como otro gran actor, expertos desmenuzaron a EL DÍNAMO los puntos que llevaron a las ofensivas actuales.

En el año 2015, el entonces presidente estadounidense Barack Obama, impulsó un acuerdo nuclear con Irán junto a otras potencias mundiales -Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania-, que fue conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Esto permitió a las autoridades iraníes trabajar en su programa de forma transparente, con fines pacíficos, levantando sanciones económicas interpuestas.

Sin embargo, en 2018, en el marco del primer mandato de Donald Trump, el jefe de Estado decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo y volvió a imponer restricciones, una movida que comenzó un efecto dominó. “Lo que hizo fue acelerar la conversión de Irán en un país nuclear porque, al liberarse de las obligaciones, multiplicó los puntos para el enriquecimiento de uranio“, explica el académico de la Universidad de Santiago (USACH) y experto en Relaciones Internacionales, Cristian Garay.

“Para un reactor nuclear de uso civil se necesita uranio enriquecido al 4%. Para construir un arma nuclear se necesita uranio enriquecido al 90%. Irán ya tiene más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, es decir, muy por encima de lo que necesitaría para un programa nuclear civil de uso pacífico“, complementa Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae (UFT).

El aumento del poderío de uranio encendió las alarmas en Israel. En el marco de dichas inquietudes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que Irán no cumplió con las medidas de no proliferación de armas nucleares, un hecho inédito que no ocurría hace 20 años.

Los niveles del mineral que estaba alcanzando el país liderado por el ayatolá Alí Jamenei, sumados al hecho de que uno de los objetivos de Irán es “la destrucción de Israel a cualquier costo“, según explica Rojas, llevó a Benjamin Netanyahu a actuar. Y lo hizo de forma unilateral, sin la venia de Estados Unidos, su mayor aliado, quien incluso le recomendó no hacerlo.

Los ataques y el esfuerzo negociador

Los bombardeos iniciales de Israel fueron dirigidos hacia plantas de energía nuclear en Irán. “Sabemos que Irán, temiendo un ataque de Israel, comenzó a transformar sus instalaciones nucleares en superficie a instalaciones nucleares bajo tierra. Precisamente para protegerlas, para volverlas más indetectables y para que de algún modo un ataque no fuera tan decisivo”, detalla el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la UFT.

Garay indica que esas primeras avanzadas buscaron generar “una especie de terremoto mediante la inserción de un conjunto de bombas aéreas”, las cuales permitirían “el derrumbe de las instalaciones subterráneas que hasta el momento no pueden alcanzar”. La efectividad de dichos daños no se ha podido corroborar, más allá de la muerte de tres líderes iraníes.

En medio se encontraban las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, donde el primero buscaba que el segundo cerrara sus actividades nucleares, poniendo fin a sus restricciones económicas. El domingo estaba previsto una sexta ronda de negociaciones en Omán, las que hoy parecen lejanas a pesar de no exhibirse a favor de la avanzada israelí.

“No veo yo la posibilidad que el gobierno iraní acepte ahora una reducción integral de su planificación nuclear. Le va a echar la culpa a los Estados Unidos y eso va a liquidar el esfuerzo negociador“, desarrolla el académico de la USACH.

El futuro post intercambio de ataques

Con la respuesta de Irán ya consumada, y las represalias por parte de Israel ya prometidas, el conflicto no tiene un final previsible, con la escalada nuclear acechando.

Rojas considera que las acciones de Israel pueden tener un “efecto inverso” en las fuerzas iraníes. “En vez de disuadir a Irán de abandonar su programa nuclear, las autoridades iraníes políticas y religiosas tomen la decisión de avanzar aún más rápido en el desarrollo de un arma nuclear. Porque una vez que Irán se convierta en una potencia nuclear, el riesgo de atacarlo va a ser mucho mayor”, detalla el académico de la UFT.

“Es un poco la lógica de Corea del Norte. Nadie se mete con Corea del Norte porque nadie quiere tener problemas con un país que tiene armas nucleares. Si efectivamente Irán se convierte en un país con armas nucleares, hace ensayos y le demuestra al mundo que las tiene, va a ser mucho más difícil volver a atacar a Irán por el temor a una reversalidad de características nucleares“, cierra.