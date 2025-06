VIDEOS – Irán responde a Israel: Cúpula de Hierro intenta interceptar ataques iraníes

Irán cumplió con sus amenazas de respuesta y atacó con misiles que penetraron en la capital de Israel, Tel Aviv, y en Jerusalén. “Cientos de diferentes misiles balísticos” fueron enviados hacia el Estado mayoritariamente judío, según la agencia de noticias estatal iraní, Irna. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran operando para interceptarlos.

“Todo Israel está bajo fuego luego del lanzamiento de proyectiles desde Irán“, indicaron las FDI a través de su cuenta de X para dar cuenta del ataque. La institución además instruyó a las personas a buscar refugio.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, indicó a través de un comunicado que fue Israel la que comenzó la guerra y que no les permitirá “escapar a salvo” del primer ataque que cometieron. “El régimen sionista no saldrá indemne de las consecuencias de su crimen. Hay que garantizar a la nación iraní que nuestra respuesta no será a medias“, agregó.

Una vez finalizadas las primeras oleadas, la Policía de Israel instruyó al público a no acercarse donde cayeron los misiles iraníes. “Unidades reforzadas y altamente capacitadas de la Policía de Israel, incluidos equipos tácticos, escuadrones de respuesta de emergencia y voluntarios, están completamente desplegados en todo el país. Estos equipos llegarán rápidamente a cualquier escena, asegurarán el área y permitirán que los expertos en desactivación de explosivos neutralicen amenazas mientras realizan operaciones de rescate según sea necesario“, indicaron en un comunicado.

En Estados Unidos, Donald Trump presidió una reunión con directivos del Consejo de Seguridad Nacional para discutir operaciones de Israel. Todavía no se informan los aspectos discutidos o las ayudas que entregará la Casa Blanca en caso de haberlo definido.

Por ahora, autoridades israelíes e iraníes están a la espera entregar las cifras oficiales de heridos y fallecidos, en medio de informaciones cruzadas. Además, funcionarios de Israel informaron que tomarán represalias, según reportan medios internacionales.