FOTOS – “No hay espacio para Bezos”: masivas protestas contra dueño de Amazon por su matrimonio en Venecia

El multimillonario Jeff Bezos y su novia, la periodista Lauren Sánchez, ya están en Venecia para contraer matrimonio en una boda que se espera se prolongue durante tres días, pese a las masivas protestas de los residentes locales contra el dueño de Amazon bajo el lema No hay espacio para Bezos.

El magnate y su futura esposa invitaron a alrededor de 200 personas a la ceremonia en la ciudad de los canales, la que se realizará entre los días jueves 26 y sábado 28 de junio.

Entre los invitados que asistirían a la boda se cuentan celebridades de la talla de Oprah Winfrey, Mick Jagger, Beyoncé, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio e integrantes del clan Kardashian, además de magnates y figuras políticas, según adelantó The New York Times.

Las masivas protestas en Venecia bajo el lema No hay espacio para Bezos

De acuerdo con el reporte de la prensa internacional, al poco tiempo de conocerse la intención del duelño de Amazon de contraer matrimonio con una fastuosa fiesta en Venecia, los habitantes de la ciudad iniciaron protestas exhibiendo carteles en distintos lugares de la ciudad con la frase No hay espacio para Bezos (No space for Bezos).

Según argumentan los residentes de la ciudad, el matrimonio es solo un síntoma de la enfermedad que afecta a la ciudad, afectada por el cambio climático que provoca cada año más inundaciones, motivo por el cual desde hace un tiempo se le cobra un impuesto a cada persona que llega de visita a Venecia.

“Esto no es solo la celebración de la boda de dos personas, es una muestra de un estilo de vida simplemente insostenible. Los más ricos viven entre excesos, mientras que otros sufren las consecuencias de una emergencia climática que no han creado“, le dijo a la BBC la activista de Greenpeace Simona Abbate.

Las protestas que se producirán durante los tres días del matrimonio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia incluyen manifestaciones pacíficas, tales bloqueos simbólicos de canales y calles.

