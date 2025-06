Baja participación e importante victoria del PC: las reacciones de la prensa internacional por el triunfo de Jara en las Primarias

La prensa extranjera no quedó ajena a los resultados electorales de la izquierda en los comicios de este domingo.

El triunfo de Jeannette Jara en las Primarias Presidenciales se tomó importantes portadas en la prensa internacional, quienes destacaron no solo el simbolismo que implica su candidatura por el Partido Comunista, sino también la importante distancia con la que se impuso al resto de candidatos.

El medio británico The Guardian informó que el triunfo de Jara fue “con sorprendente facilidad” y lo calificó cómo una “victoria decisiva” a meses de las elecciones de noviembre. Además, recalcaron las comparaciones que le han hecho a la ex ministra del Trabajo con la ex presidenta Michelle Bachelet.

Por su parte, desde Alemania, Deutsche Welle (DW) indicó que Jara “arrasó en las primarias de la izquierda” y que tendrá la dura tarea de ser la primera integrante del Partido Comunista que se erige como candidata presidencial bajo el amparo de una alianza política “amplia” desde el retorno a la democracia.

El País de España apuntó también a la baja participación de la jornada, reconociendo también el impecable y rápido trabajo del Servel para dar un resultado oficial. Asimismo, concluyó que el resultado de la primaria “conlleva un gran golpe para las fuerzas moderadas del progresismo“, las que, según su visión “quedan subyugadas nuevamente a los sectores radicales de la izquierda“.

Desde el otro lado de la cordillera, el Diario Clarín destacó la holgura con la que Jara se logró imponer, marcando el 60% que obtuvo versus el 28% de Carolina Tohá, quien ocupó el segundo lugar en las votaciones.

En tanto, otra importante mención a Jara en la prensa internacional fue BBC Mundo, donde se enfocó en realizar un perfil a la candidata, asegurando que su triunfo “representa uno de los mayores triunfos electorales en los 102 años de historia del Partido Comunista chileno“.