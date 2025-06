El agridulce triunfo de Jara que la alzó como la candidata única y líder del progresismo

Ni los más optimistas partidarios de Jeannette Jara esperaban un resultado tan aplastante. Y es que la abanderada del PC se impuso con holgura frente a sus contendores Gonzalo Winter (FA), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (FRVS).

Con un 60,16% de los sufragios emitidos, Jara quedó en primer lugar. Luego, con el 28,07%, Tohá. Relegado en el tercer puesto, Winter con el 9,02%. Y en último lugar, Mulet con apenas el 2,74%.

Sin embargo, en esta elección primaria no sólo jugaba el porcentaje de cada candidato, sino que también la cantidad total de votos.

Juntos, los cuatro candidatos de la alianza de Gobierno sumaron 1.372.702 votos, muy por debajo del umbral mínimo que se esperaba del millón y medio de votos.

La cifra también estuvo notoriamente por debajo de los 1.750.889 sufragios que recibió la primaria de 2021 que enfrentó a Gabriel Boric y Daniel Jadue.

De hecho, Jara obtuvo en términos porcentuales sólo el 5,3% de los votos sobre el padrón electoral completo al considerar que el voto para la elección general de noviembre es con voto obligatorio.

Si bien en el comando de Jara se obvió este dato ya que se cumplió la meta principal, en los otros partidos y sectores el gusto que dejó la primaria fue amargo.

En el Socialismo Demcorático no escondieron su decepción al constatar que los cálculos previos —que decían relación con que al sumar más partidos convocantes, se iba a sobrepasar la participación de 2021—, no solo no se cumplieron, sino que se dieron de cara con un apoyo muy por debajo a lo esperado.

De hecho, la candidata derrotada de la centro izquierda, Carolina Tohá, transparentó este sentir entre sus filas: “Tenemos que hacernos cargo de que no concurrieron todas las personas que hubiésemos querido en esta elección. Esa es una tarea que queda para adelante”, sostuvo la representante del Socialismo Demorático.

“Tenemos que analizarlo, pero es una preocupación”, añadió Tohá cuando se le consultó por las razones de la baja convocatoria.

El secretario general del PS, Arturo Barrios, intentó maquillar la baja participación señalando que “nunca dije sobre el millón y medio, porque las primarias tienen un asunto cualitativo, no solo cuantitativo. Porque fuimos capaces de acordar esta primaria, a diferencia de la derecha”.

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) —que fue una de las protagonistas en el comando de jara— también abordó la baja participación apuntando a que “siempre hay que reforzar la participación. Es un desafío para los partidos”.

La trastienda de un triunfo contundente

A diferencia de los otros comandos, en el de Jara había un optimismo marcado respecto a los resultados. Un stage con una pantalla de gran dimensión, adherentes a la espera y un lleno total del ICAL —el centro de pensamiento del PC en donde se esperaron los resultados— era el ambiente que se podía palpar previo a que comenzara el conteo de votos.

De hecho, Jara se vio tranquila cuando llegó al comando a eso de las 17:20, puesta en escena diametralmente opuesta a Tohá que esperó los resultados en su hogar y llegó al comando cuando los resultados ya estaban sobre la mesa.

Así, poco a poco, fueron llegando las figuras del PC: Irací Hassler, Tomás Hirsch, Ana María Gazmuri, la ex constituyente Karen Araya, entre otros rostros, estaban presentes en el comando previo al conteo.

También a esa hora ya estaba instalado el presidente Lautaro Carmona, quien no se dejó ver sino hasta el momento en que Jara irrumpió para saludar a los integrantes de su comando cuando la tendencia indicaba que ella sería la ganadora de la primaria.

Eso ocurrió exactamente a las 18:20, justo cuando llegó el primer cómputo del Servel.

También estaban presentes en el lugar la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, el senador Daniel Núñez, el diputado Boris Barrera y Marcos Barraza, hombre de confianza de Jara.

Un momento de tensión fue la descoordinación que hubo entre los comandos de Jara y Tohá.

Jara al ya saberse por ganadora, estuvo esperando a sus contendores para salir a dar su discurso en conjunto. Sin embargo, el comando de Tohá —y la misma candidata derrotada lo hizo en punto de prensa— señaló que se iba a hacer presente luego del discurso.

Así, Winter hizo ingreso al ICAL pasadas las 20:00, mientras que Tohá hizo lo propio recién a las 20:20, de manera rauda y sin dar ningún tipo de declaración.

Antes que Tohá llegaron los miembros de su comando y parlamentarios del Socialismo Democrático quienes reconocieron que la derrota para la centro izquierda fue dura.

En el momento del discurso de Jara también hubo particularidades: los clásicos empujones por aparecer en el cuadro, el paso en frente de la madre de Jara y la cumbia que bailó la candidata con el alcalde Mauricio Tamayo, lo que ya parece una marca de la abanderada comunista que ahora tiene la vista puesta en noviembre.