Donald Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica: lo que no sabías de la enfermedad y cuáles son sus síntomas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica luego de notar hinchazón en sus piernas y manos, según anunció durante esta jornada la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La misma funcionaria aseguró que los médicos del mandatario le indicaron que permanecía en “excelente salud“.

La actualización sobre el líder estadounidense de 79 años llegó luego de unas fotografías en la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey. En dicho evento, se le vieron, de manera notable, los tobillos hinchados y moretones en sus manos, lo que generó rumores en redes sociales respecto a su verdadero estado de salud.

Recent photos of Donald Trump show him with swollen ankles and a bruised hand covered with makeup, leading to new concerns about his health. Link below for details. (📸: MEGA/X) https://t.co/oG39FDVgZ4 pic.twitter.com/pmcekT5sEQ