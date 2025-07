VIDEO – Insólito caso en Argentina: la explicación de un joven para denunciar falsamente a su padre de abuso sexual

El obstetra Pablo Ghisioni, que pasó tres años detenido con prisión preventiva en Argentina, fue liberado luego de que su hijo Tomás admitiera que lo había denunciado falsamente por abuso sexual en su infancia.

El joven de 20 años aseguró que había sido utilizado por su madre, situación que lo dejó “liquidado emocionalmente” y que ahora está en un “camino de recuperación”.

Visiblemente arrepentido, el veinteañero se refirió a la situación a través de un video que compartió por redes sociales, luego de que su padre fuese absuelto de forma unánime. “Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que lo sostuve durante casi diez años“, comenzó.

En su relato, Tomás contaba que desde pequeño su madre, la médica Andrea Vázquez, lo sugestionaba a pensar que su padre era “peligroso” y que los “había lastimado, golpeado” a ambos. “Hace aproximadamente dos meses y luego de un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira“, aclaró.

Asimismo, indicó que en su cabeza, la situación impuesta por “una figura adulta” (su madre) en la que “confiaba plenamente”, comenzó a desmoronarse debido a que los hechos “no tenían sustento”.

“Mi papá estuvo preso tres años, perdió su trabajo, su nombre, su salud y su dignidad. Yo también perdí…”, añadió. El caso conmocionó a gran parte de Argentina, donde el hijo de Pablo Ghisoni aseguró entender que “la historia” de abuso que “había defendido con tanta fuerza y hasta milité no era cierta, eso me dejó desarmado“.

“Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí fui usado, fui utilizado como una cosa, fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir, dibujar, qué decir“, puntualizó el joven. “Esto destruyó a un hombre inocente”.