VIDEO – La insólita historia de adolescente desaparecido en Perú y que llegó a Estados Unidos junto a su padre

El adolescente Jhon Mikhael Correa Márquez, de 14 años, que se encontraba desaparecido hace varios días en Perú, confirmó a través de un video que se encuentra junto a su padre biológico en Estados Unidos. La madre, Melissa Márquez, teme por la integridad del menor, al revelar que el hombre contaría con antecedentes penales en el extranjero.

La historia comenzó en el momento que el menor salió de su hogar en Surco, provincia de Lima, con la excusa de recoger un paquete. Pasaron horas y de pronto su paradero pasó a ser desconocido. El caso, que en primera instancia parecía ser un aparente secuestro por parte de alguna mafia de trata de personas, dio un giro importante.

Márquez contó que hallaron una nota de puño y letra de Jhon Mikhael donde el menor explicaba que había decidido irse, que no regresaría por uno o dos años y que buscaría el dinero necesario para cubrir una deuda pendiente con una empresa de préstamos online. “Voy a estar bien, me voy fuera del país. No se preocupen, regreso en un año o dos”, decía el texto.

La familia, posteriormente, se enteró que el adolescente desaparecido en Perú habría sido blanco de amenazas luego de intentar cubrir su deuda. “Primero le dieron supuestamente 800 soles (unos 215.000 pesos chilenos) y después pedían más dinero. Lo ayudamos a pagar, pero después volvieron a exigirle más“, explicó la madre.

Amenazas y movimientos extraños en las cuentas bancarias de la familia comenzaron a causarle estrés al adolescente de 14 años, que incluso por momentos pedía no asistir a su escuela. La madre aseguró que nunca le faltó nada y descartó maltratos.

El viaje del menor con su padre

Solamente 24 horas pasaron tras las noticias de la desaparición cuando la madre del menor se comunicó con el programa Día D para contar que John Mikhael se había ido del país con su padre biológico a Estados Unidos, con quien mantiene una disputa legal por la tenencia de sus hijos.

“Ese señor está buscado y tiene problemas en los Estados Unidos, voy a llegar hasta las últimas consecuencias“, declaró Márquez entre lágrimas. “Mi hijo no sabe todo lo que está pasando, pero sí corre peligro“.

Asimismo, agregó que además de varios ingresos a la cárcel por diversos motivos, le ha denunciado en más de una oportunidad por supuesto maltrato.

John Mikhael reaparece en video

Rápidamente tras la denuncia de su madre, el menor a través de su cuenta de Instagram reapareció en un video grabado por él mismo donde aparece tranquilo y afirma estar en compañía de su padre biológico.

“Estoy con mi papá, así que te quería decir que no te preocupes tanto“, dice dirigiéndose a su madre, dando a entrever que había elegido mudarse con él voluntariamente. “En dos o tres días voy a comprarme un nuevo teléfono y te voy a llamar“, puntualizó, en un caso que si bien comienza a esclarecerse, aún está lejos de terminar.