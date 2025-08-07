Putin y Trump se reunirán en los próximos días: las especulaciones que rodean el encuentro

La cumbre se celebrará la próxima semana, mientras que la sede aún no ha sido informada de forma oficial.

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, anunció que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días. Entre las nuevas especulaciones, el mandatario estadounidense dejó a entrever la posibilidad de una cumbre trilateral con el jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenksy.

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos“, indicó Ushakov, según recogió la agencia oficial rusa TASS.

El diplomático destacó que “el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde“. Si bien aún no ha sido confirmado de manera oficial, Putin aludió a que el lugar donde se reunirán con Trump podría ser en Emiratos Árabes Unidos, debido a la orden de arresto que mantiene por parte de la Corte Penal Internacional.

Putin se ha mostrado abierto a la inclusión de Zelensky en la cumbre, sin embargo, exigió que se prepararan las condiciones necesarias para hacerlo, sin entrar en mayores detalles.

La medida llega luego de la visita del emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, que se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin. “Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación“, aseguró Ushakov sobre dicha cumbre, la que calificó como “constructiva“.

“Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva“, destacó el diplomático sobre la futura reunión que involucra a Trump. Hasta el momento los dos líderes han mantenido seis conversaciones telefónicas desde que el republicano retornó a la Casa Blanca.

Por su parte, Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre que celebró en junio de 2021 en Ginebra con Joe Biden. Respecto al caso de Trump, la última vez que se vieron fue en junio de 2019, en medio de un encuentro celebrado en Helsinki.