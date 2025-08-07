Tras críticas del jefe del Ejército: Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y no para anexionarla

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que no anexionarán la Franja de Gaza, pero que sí tomará control del enclave palestino “por seguridad” y cederá más tarde su administración, en manos ahora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un gobierno de transición que sea liderado por fuerzas árabes.

“Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (su gobierno) a un gobierno civil (sin la milicia islamista)”, según indicó en diálogo con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

De tal manera, Netanyahu insistió en que no busca anexionarse Gaza, sino que quiere tomar el control para generar “un perímetro de seguridad” para Israel. “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida”, indicó.

Las declaraciones aparecen en medio de una creciente tensión dentro de la cúpula militar israelí ad portas de una importante reunión de gabinete este jueves donde Netanyahu podría anunciar un posible plan para ocupar totalmente Gaza. Bajo ese marco, el jefe del Ejército, Eyal Zamir, se opuso tajantemente, abogando a que todavía permanecen rehenes secuestrados en el enclave.

Los rechazos a una ocupación de Gaza por jefe del Ejército

Zamir aseguró este jueves que continuará expresándose “sin miedo” y de manera “profesional” a través de un comunicado a solo horas de la crucial reunión.

“Continuaremos expresando nuestra posición sin miedo, de manera pragmática, independiente y profesional“, profesa el comunicado firmado por el jefe del Ejército. “No estamos lidiando con teoría, estamos tratando cuestiones de vida o muerte, la defensa del Estado, y lo hacemos mirando directamente a los ojos de nuestros soldados y ciudadanos del país”.

“La cultura de la controversia es inseparable de la historia del pueblo de Israel y constituye un componente esencial de la cultura organizacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, tanto interna como externamente (…) Continuaremos actuando de manera responsable, con integridad y determinación, con el único objetivo del bien del Estado y su seguridad“, destacó el alto jefe militar.