US$ 50 millones: Donald Trump duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro

Según el gobierno de Donald Trump, el aumento de la recompensa por Maduro se debe a que es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que el gobierno del presidente Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con anterioridad, el monto que se ofrecía a quienes facilitaran la detención del líder venezolano era de 25 millones de la moneda estadounidense, por lo que en la práctica Washington aumentó al doble el pago por la ayuda.

“Maduro no escapará de la justicia y tendrá que responder por sus crímenes durante la administración de Trump“, aseguró Pamela Bondi.

El gobierno de Donald Trump eleva la recompensa tras vincular a Maduro con el tráfico de drogas

De acuerdo con lo manifestado por la fiscal general del gobierno de Donald Trump, el aumento de la recompensa por Maduro se debe a que es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional“.

En esa línea, aseveró que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al presidente de Venezuela y sus socios, de los cuales siete estarían directamente relacionadas con el jefe de Estado sudamericano.

Añadió que el mandatario venezolano “utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país“.

“Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea“, puntualizó la fiscal general.