Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa: “Rompe unilateralmente el protocolo de Río de Janeiro”

En tanto, la presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró que “no hay nada que tratar” con Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró desde Leticia, la capital fronteriza del departamento del Amazonas, que su país “no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa“. Se trata de una disputa que elevó sus tensiones durante esta semana y que ha desatado un inesperado conflicto limítrofe entre Bogotá y Lima.

El mandatario armó su defensa con el tratado de Río de Janeiro, firmado en 1934, que establece que con la aparición de nuevas islas, como ocurrió en este caso, debe asignarse a alguno de los dos países por mutuo acuerdo. “Hubo una primera asignación de islas, mal o bien hecha. En esa época la geografía era diferente. Por ejemplo, la isla de Chinería, que queda colindante a Santa Rosa, efectivamente se asignó al Perú, como otras islas se asignaron a Colombia”, detalló el mandatario en declaraciones a El País.

“Esto se desencadena por el hecho unilateral de Perú, sin concertación, sin que hubiera habido una reunión en donde Colombia hubiera aceptado eso. Por ley decidieron hacer la isla de Santa Rosa territorio del Perú“, añadió.

El asunto, según cree Petro, surgió hace al menos ocho años, cuando aún no estaba al poder. “El surgimiento de islas, el movimiento del río —porque el río se mueve en todas partes— hace que haya una especie de frontera móvil, y, por lo tanto, la necesidad de un acuerdo cada vez que aparece un problema de estos”, explica según la naturaleza del tratado de Río de Janeiro.

Más allá de la problemática, el jefe de Estado de Colombia no acusa a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por el desentendimiento de la soberanía en el territorio, pese a protagonizar una serie de desencuentros.

“Tampoco voy a echarle la culpa a la jefe de Gobierno porque no tengo el itinerario del proyecto de ley. Es una decisión del Congreso peruano que rompe unilateralmente el protocolo de Río de Janeiro“, afirmó.

Boluarte: “No hay nada que tratar” con Colombia

Desde Japón, donde se encuentra realizando una visita oficial, la presidenta Boluarte aseguró que la isla reclamada por Colombia no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar.

“No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera“, indicó Boluarte al añadir que el tratado de 1922, reafirmado en el tratado de Río de Janeiro de 1934, muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, es peruana y está dentro de su soberanía nacional.

Santa Rosa se encuentra en una isla en mitad del río Amazonas y junto a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) componen la triple frontera que estos países comparten.

Para Perú, Santa Rosa se trata de una parte más de la isla Chinería, administrándola desde sus inicios sin oposición de Colombia, que ahora reclama que se trata de una isla independiente con una soberanía que debería ser asignada en una comisión binacional.