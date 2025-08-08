“Quiero morir en mi casa”: palestinos en Gaza reaccionan a plan de Netanyahu y aseguran que no evacuarán

“Si evacúan la Ciudad de Gaza, no me moveré de lugar. Prefiero morir aquí”, indicó un habitante de la Franja.

Cansados de haber sido desplazados varias veces durante los casi dos años que se ha mantenido la guerra. Así declararon sentirse los palestinos al recibir órdenes de evacuar la Ciudad de Gaza, mientras el plan de Israel para tomar el control total de la ciudad en el norte del enclave realiza sus preparativos previos.

“No evacuaré, no. Quiero morir en mi casa. Hice una promesa a Dios, incluso si me dicen que me vaya porque van a bombardear la casa“, dijo Jalal Bakr Zaydeh, un residente de 80 años, en diálogo con CNN. Asimismo, aseguró que no podría vivir en las calles, donde la gente “se ve obligada a hacer sus necesidades”.

Un hombre de 67 años desplazado, Maher Al-Sharafa, fue en la misma línea respecto al plan de control en contra de palestinos y la orden de evacuar: “He sido desplazado de Al-Tuffah y llevo dos meses en la Ciudad de Gaza. Y si evacúan la Ciudad de Gaza, no me moveré de lugar. Prefiero morir aquí“.

El citado medio recogió la opinión de otros locatarios, quienes se mostraron en contra de la medida. “La decisión de Netanyahu de ocupar Gaza… es como si ya no quedara nada por ocupar. Ya estamos muriendo, cien mil muertes cada día. Unas 100 a 150 personas mueren diariamente, de hambre”, dijo uno de los consultados.

“La vida apenas empezaba a seguir su curso otra vez, habíamos empezado a establecernos un poco. Llevamos cinco meses viviendo en carpas. Sí, hay sufrimiento, sí, hay muerte. Pero seguimos aferrados a la vida, aferrados a la vida”, añadió otro palestino que también había sido desplazado.

Con una situación tan crítica, los residentes también hicieron peticiones para detener la medida: “Le pedimos a Dios Todopoderoso que esta decisión no se lleve a cabo y que avancemos hacia un alto el fuego para que reine la paz y la seguridad en este país“.

ONU llama a detener el plan de control

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó que los planes de ocupación militar total deben “detenerse de inmediato“, asegurando que la medida violaría el derecho internacional, causando más muertes y desplazamiento forzado.

“Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación“, indicó el funcionario austríaco en un comunicado.

En lugar de intensificar esta guerra, el alto comisionado indicó que “el gobierno israelí debería dedicar todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles de Gaza, permitiendo el flujo total y sin trabas de ayuda humanitaria”.

“La guerra en Gaza debe terminar ya, e israelíes y palestinos deben poder vivir uno al lado del otro en paz“, concluyó Türk, reiterando el llamado a la liberación de rehenes en manos de Hamás y a los detenidos arbitrariamente por Israel.