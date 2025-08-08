“La decisión es errónea”: las condenas internacionales al plan de Netanyahu de controlar Gaza

Reino Unido, Alemania, China y Australia son algunos de los países que se mostraron en contra de la decisión israelí.

La comunidad internacional reaccionó de manera contundente en contra del plan del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que plantea controlar militarmente y ocupar la Franja de Gaza.

Países a lo largo del globo han abogado más por una “solución negociada” en vez de una medida que a sus ojos podría agravar aún más la crisis humanitaria que sufre el enclave.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, fue uno de los que más criticó la medida: “La decisión del gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea, y le instamos a que la reconsidere de inmediato. Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Solo provocará más derramamiento de sangre”.

“Cada día que pasa, la crisis humanitaria en Gaza se agrava y los rehenes tomados por Hamás se encuentran retenidos en condiciones atroces e inhumanas”, añadió Starmer en su comunicado. “Lo que necesitamos es un alto el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y una solución negociada. Hamás no puede influir en el futuro de Gaza y debe abandonar el país, además de desarmarse”.

Alemania, por su parte, adoptó una medida más concreta: a pesar de ser un aliado importante de Israel, decidió suspender hasta nuevo aviso las exportaciones de armamento que pueda emplearse en la Franja de Gaza, esto después de que se diera a conocer el plan para controlar el enclave.

“En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza“, aseguró el canciller alemán Friederich Merz.

Preocupación internacional

Desde Oriente, China detalló sus “serias preocupaciones” sobre el plan israelí, instando al país a “cesar de inmediato sus acciones peligrosas” a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. “Gaza pertenece al pueblo palestino y es una parte inseparable del territorio palestino“, aseguró un vocero.

En Australia, la ministra de Exteriores Penny Wong instó a “Israel a no seguir este camino, que solo agravará la catástrofe humanitaria en Gaza“. “Una solución de dos Estados es la única vía para asegurar una paz duradera: un Estado palestino y el Estado de Israel, que convivan en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas“, añade.

Mientras otros países continúan uniéndose a las condenas, Estados Unidos no se ha referido de forma oficial desde el anuncio del plan. Sin embargo, en los últimos días el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que la decisión “dependerá en gran medida de Israel“.