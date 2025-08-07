Israel aprueba plan de Netanyahu para ocupar militarmente Gaza

El Gobierno de Israel dijo que ocupar Gaza garantizará “la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

El Gobierno de Israel aprobó implementar el plan del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar militarmente la ciudad de Gaza, según reportó la prensa internacional.

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu, “el Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamas (y) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza“, afirmó la oficina del premier”.

Según se añadió en el texto, dicha acción garantizará “la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate“.

Los cinco principios de Israel para poner fin a la guerra en Gaza

A la vez, el documento enumeró los “cinco principios para poner fin a la guerra”, los que consisten en el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, y la desmilitarización de la Franja de Gaza. Además, incluye el control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza y la existencia de un gobierno civil alternativo que no sea Hamás o la Autoridad Palestina.

El comunicado detalló que “una mayoría absoluta de los ministros del gabinete creía que el plan alternativo presentado al gabinete no lograría la derrota de Hamás o el regreso de los secuestrados“, tras lo cual se aprobó el plan presentado por Benjamin Netanyahu para Gaza.

Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió hace un tiempo que el intentar tomar el control de la ciudad de Gaza podría tener “consecuencias catastróficas”.

A ello se suman los cuestionamientos por parte de las familias de los rehenes israelíes, las que manifestaron temor de que el plan militar pueda poner en peligro la vida de sus seres queridos aún cautivos.