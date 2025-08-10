VIDEOS – Terremoto golpea Turquía: reportan edificios colapsados

El fuerte sismo fue percibido en una extensa zona que incluyó importantes ciudades como Estambul, Bursa y Kocaeli.

Un potente terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, ubicada en el noroeste de Turquía, dejando múltiples personas heridas y provocando el colapso de al menos diez edificios.

Según informó el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, “diez inmuebles se vinieron abajo en nuestro distrito. Rescatamos a cuatro personas de entre los escombros de uno de los edificios y estamos intentando alcanzar a otras dos”.

“Una farmacia ubicada en la planta baja quedó completamente destruida. Hay daños en varios barrios y todavía no tenemos información de algunas zonas”, añadió.

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en Sindirgi, y a una profundidad de 11 kilómetros, según datos de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).

De acuerdo a medios locales, el fuerte sismo fue percibido en una extensa zona que incluyó importantes ciudades como Estambul, Bursa y Kocaeli.

Minutos después del sismo principal, se registraron varias réplicas de más de 4º de magnitud, motivo por el cual AFAD pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de estructuras que puedan representar peligro.

En tanto, el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, indicó a través de redes sociales que tanto AFAD como otras instituciones activaron de inmediato los operativos de emergencia en terreno. “Estamos siguiendo de cerca la situación en evolución”, señaló.

Junto a ello, el canal NTV reportó escenas de pánico en distintas ciudades, con personas evacuando edificios y saliendo a las calles. También confirmó que en Sindirgi hay heridos y construcciones colapsadas.

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, aseguró que en esa ciudad, la más poblada del país, no se han reportado daños significativos hasta el momento, aunque se estaban realizando inspecciones preventivas.

VIDEOS – Terremoto golpea Turquía

