A horas de su término: Estados Unidos y China logran crucial extensión de tregua de aranceles

La medida se consiguió a solo horas de que en la media noche se volvieran a elevar las tasas a un nivel de bloqueo efectivo entre ambas economías.

Estados Unidos y China acordaron la extensión de la suspensión de sus aumentos arancelarios sobre productos durante 90 días adicionales, según reportan medios estadounidenses.

En caso de no haber conseguido un tratado, los aranceles habrían aumentado inmediatamente pasada la medianoche, lo que arriesgaría un retorno a altos niveles que habían formado un bloqueo efectivo al comercio entre las dos economías más grandes del mundo.

La orden se implementó luego de una evasiva respuesta por parte del presidente estadounidense Donald Trump realizada por los periodistas de la Casa Blanca acerca de si extendería las tasas arancelarias más bajas, esto un día después de que instó a Beijing a cuadruplicar sus compras de soja estadounidense.

“Veremos qué pasa“, dijo Trump durante la rueda de prensa celebrada esta mañana al ser consultado el mecanismo con el que extendería el plazo. “Han estado llevándose muy bien. La relación con el presidente Xi (Jinping) y conmigo es muy buena“. De hecho, el

Las importaciones precedentes de China están actualmente sujetas a aranceles del 30%, incluyendo una tasa base del 10% y aranceles del 20% relacionados con el fentanilo, impuestos por Estados Unidos en febrero y marzo, los cuales se mantendrían con la extensión. El gigante asiático siguió la desescalada reduciendo su tasa sobre importaciones estadounidenses al 10%.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha realizado comentarios oficiales respecto a este nuevo acuerdo. Asimismo, el Departamento del Tesoro y la Oficina del Representante Comercial también declinaron responder consultas de medios de comunicación de diversos medios y agencias de noticias.

Washington ha mantenido presiones a Beijing para que deje de comprar petróleo ruso y Trump ha amenazado con imponer aranceles secundarios a China. Otro punto de fricción entre ambas naciones han sido las exportaciones de imanes de tierras raras. El país asiático acordó aumentar las exportaciones, pero el líder republicano indica que no han cumplido su parte del trato.