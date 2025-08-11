Argentina prepara medida para atraer turistas chilenos: eliminación del IVA, descuentos en vuelos y más

El único requisito para acceder a los beneficios es contar un seguro médico vigente desde principios de julio.

El gobierno de Argentina, a través de un plan conjunto entre la estatal Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dieron a conocer diversas acciones que apuntan a la llegada de más turistas chilenos al territorio, luego de la baja importante en comparación a los años anteriores donde el país trasandino era mucho más barato.

Uno de los primeros beneficios son los descuentos aéreos, que incluyen rebajas para una serie de mercados en América y Europa. Las ofertas se mantendrán entre el 1 y 31 de agosto, para vuelos desde el 15 de agosto hasta el 20 de noviembre, con un fecha tope de regreso para el 30 de noviembre.

Los chilenos que quieran visitar tierras trasandinas podrán adquirir el pasaje por 170 dólares iniciales, es decir, unos $164.000 pesos chilenos. No solamente la capital se incluye en la promoción, ya que además se puede sumar un segundo destino en el país.

Sobre alojamiento, los chilenos podrán optar a un descuento automático del 21% correspondiente al IVA en cualquier sitio habilitado para alojar: ya sea hoteles, hosterías, apart hotel, pensiones, campings, entre otros. El único requisito para hacerlo válido es presentar el pasaporte o cédula de identidad y el comprobante de ingreso emitido por la Dirección Nacional de Migraciones. El pago, además, debe ser emitidas por tarjetas de crédito o débito emitidas en el extranjero.

El único requisito para acceder a los beneficios es un seguro médico vigente desde principios del mes de julio, junto con una declaración jurada donde se indica que se tiene la póliza.

La campaña argentina pretende revertir el bajón que sufre el país de turistas: según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el número de extranjeros que visitaron Argentina en junio pasado cayó un 21% interanual, lo que se traduce en unas 542.300 personas.

Con esas cifras por delante, el país vecino busca recuperar su competitividad regional en el turismo, sobre todo en mercados como Brasil, Uruguay y Chile, que representaron un 59% del total de visitantes en junio.