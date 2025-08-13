La alocada idea de Trump toma forma: UFC aprueba celebrar evento de peleas en la Casa Blanca

El motivo de la iniciativa sería celebrar el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos en 2026.

“Sin duda va a suceder“. Así aseguraba Dana White, director ejecutivo de la UFC, la posibilidad de que la promotora de peleas de artes marciales mixtas celebre un evento en la Casa Blanca. Se trata de una posibilidad que comenzó a barajar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien espera contar con más de 20.000 espectadores para el 4 de julio del próximo año.

White tiene previsto viajar a Washington el 28 de agosto para reunirse con el mandatario y su hija, Ivanka, donde ambos amigos se pondrán al día y discutirán sobre la logística de la cartelera propuesta para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense.

“Piénsenlo: en el 250º aniversario de los Estados Unidos de América, la UFC se transmitirá en vivo por CBS desde el jardín sur de la Casa Blanca“, añadió el director ejecutivo en conversación con The Associated Press.

El diálogo de White con la agencia de noticias se da luego del anuncio del multimillonario acuerdo que cerraron Paramount y la UFC, convirtiéndose así en la nueva plataforma de streaming de la compañía de lucha libre. Sería esta nueva asociación la que permitiría transmitir la posible velada que pretende llevarse a cabo en la casa de gobierno estadounidense.

Trump es un conocido y confeso fanático de la UFC, siendo espectador de múltiples eventos de la compañía. Una de sus grandes apariciones ocurrió en noviembre de 2024, cuando estuvo presente en la pelea por el título de Jon Jones que se llevó a cabo en el Madison Square Garden. En junio de este año dijo presente en el evento UFC 316.

En un nivel interno, los organizadores de combates de la UFC aún no tienen claridad respecto a la parrilla que presentarán al mandatario republicano, por lo que se reunirán esta semana para charlar sobre el evento y afinar detalles. “Aún no lo hemos descubierto, pero lo haremos“, puntualizó White al respecto.