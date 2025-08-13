Nuevo Plan de Gaza: Ejército de Israel aprueba ofensiva en el día que superaron más de 61.700 muertos

El Ejército de Israel anunció la aprobación de su nuevo plan para elaborar la siguiente fase de su ofensiva en la Franja de Gaza.

La iniciativa se da en medio de la muerte de 55 personas durante esta jornada, de las cuales 26 ocurrieron cerca de puntos de ayuda humanitaria, unas cifras de las que las fuerzas armadas no se han pronunciado al respecto.

El anuncio de la nueva avanzada ampliada se produce también días después de que el gabinete de seguridad de Israel solicitara la toma de la ciudad más grande de Gaza, luego de 22 meses de guerra que han generado graves condiciones humanitarias en el territorio palestino. Por su parte, Hamás ha mantenido charlas con mediadores egipcios para evitar una mayor escalada de violencia.

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, “aprobó el marco principal del plan operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza”, según indicaron en un comunicado.

Con el escalamiento de violencia y los últimos fallecimientos, el balance total de víctimas mortales superó la barrera de las 61.700 desde el inicio de los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. Además, autoridades gazatíes detallaron que desde que Israel rompiera el alto el fuego pactado el pasado mes de marzo con Hamás, han fallecido más de 10.200 palestinos.

Con estos antecedentes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que permitirán que los palestinos salgan del enclave. “No se les está expulsando, se les permitirá salir“, dijo en conversación con el canal de televisión i24NEWS. “Todos aquellos que se preocupan por los palestinos y dicen que quieren ayudarles deberían abrir sus puertas y dejar de darnos lecciones”.

La reconquista planificada por Israel de la Franja de Gaza, la cual tomó en los primeros días de la guerra antes de retirarse, probablemente se producirá en unas semanas, según afirman autoridades israelíes. Esto implica que la posibilidad de un alto el fuego aún esta en la mesa, a pesar de que las negociaciones se hayan estancado y el conflicto siga en pleno apogeo.