Corte Suprema de Brasil fija fecha para el juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El ex mandatario brasileño responde a otros delitos como el intento de abolición del Estado democrático de derecho.

La Corte Suprema de Brasil fijó el próximo 2 de septiembre como la fecha en que iniciará el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro para definir si es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra Lula y si debe ser encarcelado, según anunció el tribunal este viernes. La causa persigue a otros siete acusados por los mismos cargos.

El fallo de los magistrados pondrá término a un proceso penal que inició en marzo contra el ex mandatario (2019-2022), quien presuntamente habría intentado impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de haber sido derrotado en las elecciones de 2022. La medida fue anunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema brasileña.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, definió que el veredicto sea analizado en “sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre“, aclara un comunicado del supremo. Zanin fijó el comienzo al proceso en dicha jornada a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes.

Además de Bolsonaro otros siete acusados serán juzgados a partir de la misma fecha por formar parte del llamado “núcleo central” de la trama golpista, que enfrentan un juicio que podrían dejarles condenas que oscilan entre doce y cuarenta años de prisión. Todos entregaron sus alegaciones finales durante el pasado jueves.

Los ocho en total responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público. En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, que solicitaron al tribunal su absolución.

La defensa del ex mandatario alegó una absoluta falta de pruebas, negó por completo su participación en un complot golpista y calificó de “absurdas” las acusaciones de Fiscalía.