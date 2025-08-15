Sin acuerdo para tregua en Ucrania: Trump califica reunión con Putin como “muy productiva”

El mandatario ruso ofreció Moscú como sede para otra cumbre, a lo que Trump respondió positivamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, finalizaron una reunión de casi tres horas este viernes en una base aérea de Alaska, donde, y tal como se especulaba, no se consiguió un acuerdo definitivo para alcanzar la paz en Ucrania. No obstante, la decisiva cumbre fue definida positivamente por los líderes de ambos países.

En una conferencia de prensa posterior los dos mandatarios se refirieron al encuentro. El primero en tomar la palabra fue Putin, quien aseguró que las negociaciones “se desarrollaron en un ambiente constructivo y mutuamente respetuoso“. Además, calificó la conversación como “constructiva” y “exhaustiva“, sin entregar mayores detalles.

Posteriormente fue el turno de Trump, quien valoró la posibilidad de conseguir un resultado más concreto en una segunda instancia: “Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo”.

El mandatario ruso, por su parte, volvió a tomar la palabra, asegurando que “todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros“.

Al finalizar la conferencia, que no permitió preguntas de los periodistas presentes, Putin ofreció la posibilidad de celebrar en Moscú una nueva cita para alcanzar un acuerdo definitivo, algo Trump respondió positivamente: “Esa es una pregunta interesante, me van a dar algunas críticas, pero creo que podría suceder“.

Funcionando en completo hermetismo, no se entregaron mayores detalles respecto a los tratados o acuerdos conseguidos. Sin embargo, el mandatario estadounidense consideró que restan “muy pocos” asuntos sin resolver con Rusia.

En ese sentido, la falta de participación directa de Ucrania y representantes europeos inquieta a Kiev y las diversas capitales del Viejo Continente. Mientras concurría la importante cita en Alaska, el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky publicó un mensaje a través de sus redes sociales expresando sus deseos de una “posición firme” por parte de Estados Unidos.

“Todos quieren un final honesto para la guerra. Ucrania está lista para trabajar lo más productivamente posible para ponerle fin“, dijo el mandatario ucraniano, apuntando a que la continuación del conflicto se debe a la falta de señales por parte de Moscú para detener la ofensiva.