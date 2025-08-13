Se abre una puerta para Zelensky: Trump prometió incluirlo si su reunión con Putin es positiva

El anuncio se enmarca en la reafirmación de las condiciones que ha establecido Rusia para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en el caso de que la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin transcurre de manera positiva, celebrará casi de inmediato una nueva reunión para incluir al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky. La idea surgió en medio de la cita telemática que sostuvieron los líderes de la Unión Europea y Zelensky con Trump.

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo”, indicó Trump, al referirse a la posibilidad de incluir en su agenda una cumbre trilateral.

A juicio del líder republicano, en caso de llevarse a cabo aquella segunda instancia sería mucho más provechosa que la que sucederá este viernes: “Hay muchas probabilidades de que tengamos una segunda reunión, que será más productiva que la primera. Porque la primera es: voy a averiguar dónde estamos y qué estamos haciendo“.

Asimismo, el mandatario norteamericano calificó como “muy buena” la llamada que mantuvo con Zelensky y los líderes europeos, comprometiéndose a comunicarse con ellos una vez finalizado su diálogo con Putin en Alaska.

“Severas consecuencias” para Rusia si no para la guerra

Trump también tuvo duras palabras contra Putin en el caso de que no frene la guerra contra Ucrania luego de su reunión a finales de esta semana. “Sí, habrá consecuencias muy graves“, respondió al ser consultado por la prensa en medio de un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Los dichos del republicano se enmarcan en las declaraciones del vocero adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexei Fadeev, quien indicó que “la posición de Rusia sigue siendo la misma y fue expresada en esta misma sala hace poco más de un año, el 14 de junio de 2024“, haciendo referencia a un discurso pronunciado por Putin.

En dicha oportunidad las condiciones que estableció el presidente del Kremlin fue la retirada total de las fuerzas de Kiev de regiones clave de Ucrania junto con el abandono de sus ambiciones de pertenecer a la OTAN.

En ese sentido, Trump admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las múltiples conversaciones telefónicas que han sostenido. Sin embargo, insistió en que con la cita de Alaska busca “poner fin a la guerra”.