“Mantendremos el impulso de la operación”: las advertencias de Israel ante inminente avance militar en Gaza

El ejército de Israel “concentrará” sus operaciones de carácter militar en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear “de manera decisiva” al movimiento terrorista palestino Hamás, según anunció este domingo el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

“Hoy aprobamos el plan para la próxima fase de la guerra“, declaró el teniente general Zamir, citado en un comunicado de las fuerzas armadas durante una visita en el enclave. “Mantendremos el impulso de la operación” a gran escala, aseguró el líder militar sobre el nuevo operativo en la urbe más grande de la zona.

Israel considera la Ciudad de Gaza como uno de los últimos bastiones de Hamás, por lo que el avance militar apunta a alcanzar un fin absoluto de dicho enemigo. “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás, manteniendo siempre a los rehenes en el primer plano de nuestras preocupaciones“, amenazó el jefe del Estado Mayor.

El plan de una ofensiva ampliada, aprobada por el gabinete de seguridad israelí a principios de este mes, prevé la captura de la Ciudad de Gaza, junto con los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino, el cual ha sido devastado por la guerra.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegarán todas sus capacidades, por tierra, aire y mar, con el fin de atacar a Hamás de forma decisiva”, añadió.

El Cogat —el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios ocupados— anunció el sábado que a lo largo de esta jornada permitirá entrar a Gaza tiendas de campañas y equipos de refugio “como parte de las preparaciones del Ejército para mover a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza“.

El motivo de la iniciativa es tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encuentran actualmente en el lugar.