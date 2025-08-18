Alto al fuego en Gaza: las claves del acuerdo anunciado por Hamás

El grupo islamista Hamás anunció este lunes que aceptó una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza, planteada por los negociadores de Qatar y Egipto. Diversos medios de de comunicación radicados en Arabia Saudita y Líbano informaron además que la agrupación no habría hecho enmiendas a la proposición realizada por los mediadores.

“Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes“, informó el grupo palestino a través de un breve comunicado. Por su parte, Israel aún no se ha pronunciado de manera oficial respecto a la decisión.

Según las informaciones, la propuesta considera 60 días de tregua temporal. Durante este periodo de alto al fuego, Hamás liberaría la mitad de los 50 rehenes vivos y muertos que aún permanecen en el interior de Gaza en dos turnos distintos. Las 60 jornadas servirán para cerrar un acuerdo permanente para la paz en el enclave, que incluya la retira total de las tropas israelíes.

El tratado que aceptó Hamás, según las mismas fuentes, consideraría el incremento de flujo humanitario a gran escala de manera inmediata, incluyendo combustible, agua, electricidad y la rehabilitación de panaderías y de hospitales. Además, el acuerdo le exige a Israel la excarcelación de un total de 140 presos palestinos condenados a cadena perpetua y de 60 que mantengan penas mayores a los 15 años.

Si bien no han confirmado que podrán darle luz verde a la propuesta, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron que la respuesta de la milicia palestina se debe a la presión militar a la que está siendo sometida la Ciudad de Gaza en las últimas jornadas.

A pesar de que la invasión a la urbe más importante del enclave aún no ha comenzado de manera oficial, la población civil de la ciudad viene días sufriendo una escalada pronunciada de las hostilidades. Se han registrado bombardeos ininterrumpidos en la zona este, empujando a la población hacia el litoral y el sur, causando diversas víctimas mortales.