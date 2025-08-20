República Libre de Verdis: adolescente funda su propio país en territorio no reclamado

El joven, hoy de 20 años, reclamó el territorio cuando apenas tenía 14. Actualmente ya tiene una bandera, un pasaporte y una constitución.

Daniel Jackson, un joven australiano de 20 años, se proclamó como presidente cuando aún era un adolescente de la República Libre de Verdis, su propio país ubicado en un pequeño territorio ubicado entre Serbia y Croacia, el cual no ha sido reclamado por temas limítrofes pendientes. De tal manera, logró crear un pasaporte y una constitución para su incipiente nación.

El origen de la República Libre de Verdis data del 30 de mayo de 2019, cuando el joven tenía solo 14 años, fecha en que se apropió del lugar y formó su nación. El territorio consta de 51 hectáreas en total, justo a la orilla del río Danubio.

En 2023, según reportes del diario británico The Guardian, Jackson decidió viajar hasta su territorio, donde creó la bandera, un pasaporte y hasta redactó una constitución. El australiano incluso asegura que hay 400 personas alrededor del mundo que desean obtener dicha nacionalidad.

INSTAGRAM.

Gobernando desde el exilio

A raíz de esta situación, Jackson ya tuvo problemas con Croacia hace dos años, luego de ser expulsado de la zona por “ser considerado un peligro nacional“. En aquel momento, debió abandonar el país, al que no podrá volver en un lapso de cinco años. Por su parte, Serbia no se ha referido públicamente al tema.

Bajo dicha situación, quien fundara su propio país siendo un adolescente se proclamó presidente de la nación, indicando que gobernará desde el exilio a través de un comunicado. Actualmente se encuentra viviendo entre Dover, Inglaterra, y su ciudad natal, Melbourne.

“Al igual que la declaración del año pasado, quiero dejar claro una vez más que no nos rendiremos, por mucho que Croacia intente incomodarnos e impedirnos regresar a tierra firme. Siempre haremos todo lo posible para proteger la soberanía y la integridad territorial de Verdis, y esperamos tener relaciones más positivas con Croacia en el futuro”, indicó en su escrito.

Finalmente, Jackson hizo hincapié en que a pesar de que la iniciativa pueda tomarse como una broma o picardía, él va totalmente en serio: “Estoy seguro de que no es una broma o una travesura. Sabes, tenemos montones de expertos legales que nos apoyan a nuestro favor. Emitimos documentos”.