Tras importante conflicto legal: La Casa Blanca abre su cuenta de TikTok oficial

Trump, que en algún momento promovió la prohibición o desinversión de la aplicación, ve en la aplicación una forma de ganar apoyo de jóvenes.

La Casa Blanca lanzó oficialmente su nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en Estados Unidos bajo la venia del presidente Donald Trump, a pesar de una ley que exige la venta de su propiedad en dicho país. Incluso, el mandatario desde hace varios meses viene prometiendo la existencia de un posible comprador, algo que no se ha materializado.

“¡Estados Unidos, volvimos! ¿Qué tal, TikTok?“, se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca de la aplicación. Una hora después de ese primer video, la cuenta llegó a los 4.500 seguidores. Al momento del cierre de esta nota, superaba los 150 mil.

TIKTOK.

A modo de comparación, la cuenta personal de Trump en TikTok tiene un poco más de 15 millones de seguidores. Su última publicación data del 5 de noviembre de 2024, el día de las últimas elecciones presidenciales celebradas en el país norteamericano.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance, la que se vio envuelta en un lío legal en Estados Unidos que terminó con una ley federal que exigía la venta o prohibición de TikTok motivos de seguridad nacional. La medida debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el pasado 20 de enero.

Al asumir la presidencia, el líder republicano decidió suspender la prohibición, anunciando a mediados de junio una extensión por 90 días más el plazo para que la aplicación encuentre un comprador no chino, condición para no ser prohibida en territorio estadounidense. El nuevo plazo vence a medidos de septiembre.

En un principio, y por un gran periodo de tiempo, Trump apoyó una prohibición o desinversión de TikTok, sin embargo, cambió de parecer al considerar que le servía como estrategia para ganar apoyo juvenil en su campaña a la reelección.