VIDEO – Quién era Frank Caprio: el viral juez conocido por su amabilidad que falleció a los 88 años en Estados Unidos

En un comunicado en Instagram, la familia de Caprio resaltó su fe inquebrantable en la bondad de la gente.

El juez Frank Caprio, conocido como el Juez Amable, murió a sus 88 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas, según anunciaron sus familiares a través de un video en su cuenta oficial de Instagram: “Murió en paz en presencia de su familia“. La publicación, compartida ante sus más de 3 millones de seguidores, provocó una avalancha de homenajes mientras usuarios difundían clips de sus sesiones judiciales, elogiando su humanidad y calidez.

Días antes, había publicado un video en el que hablaba de una hospitalización tras una recaída de cáncer de páncreas, y el día antes de su muerte aseguró que había tenido un contratiempo. Asimismo, la familia aseguró que era querido por su “compasión, humildad y fe en la bondad de las personas”, y que “su calidez, humor y amabilidad dejaron una marca indeleble en todos los que lo conocieron“.

Caprio reveló por primera vez su diagnóstico de cáncer de páncreas en diciembre de 2023, fecha en que aseguró que se encontraba decidido a luchar con todas sus fuerzas, pidiendo a la gente que rezara por él. De hecho, en uno de sus últimos mensajes, solicitó que siguieran rezando tras su nuevo revés de salud.

Tras la confirmación de su fallecimiento, le sobreviven su esposa, Joyce Caprio, con quien estuvo casado casi 60 años, así como cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos. La familia aseguró que sería recordado “no solo como un juez respetado, sino como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo amoroso“.

Quién era Frank Caprio

Nacido el 23 de noviembre de 1936 en el barrio de Federal Hill de Providence, Rhode Island, de padres inmigrantes italianos, Frank Caprio creció a pocas cuadras del juzgado que más tarde llevaría su nombre. De niño, trabajó como vendedor de frutas, lechero, repartidor de periódicos y limpiabotas.

Estudió en Providence College, donde se graduó en 1958, y luego asistió a clases nocturnas en Suffolk University School of Law en Boston mientras trabajaba como maestro de escuela.

Antes de su carrera televisiva, donde ganó su fama, presidió miles de casos en Providence. Se retiró del estrado en 2023 tras casi cuatro décadas en el tribunal. A través del programa de televisión Caught in Providence logró ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional.

El programa presentaba su enfoque compasivo y humorístico de la justicia, particularmente en infracciones menores, recibiendo tres nominaciones a los Daytime Emmy Awards. En línea, los videos de su sala de audiencias acumularon más de mil millones de reproducciones.

Caprio aprovechó su popularidad para hablar sobre la desigualdad en el acceso a la justicia, indicando que su ideal para todos no siempre se correspondía con la realidad e instaba a las instituciones a mostrar bondad, justicia y compasión. “No llevo una placa debajo de mi túnica, llevo un corazón“, era su frase más reconocida.