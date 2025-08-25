“En algún momento”: Trump asegura querer reunirse con “ansias” con Kim Jong-un

El mandatario añadió en una visita del presidente surcoreano que Corea del Norte “no ha generado ningún problema a Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “en algún momento” se reunirá con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien afirmó tener una “buena” relación tras mantener cumbres durante su primer mandato, entre 2018 y 2019. Las declaraciones se dan en el marco de los tensos momentos que viven ambas naciones por el armamento nuclear de Pyongyang.

“Diplomáticamente, tengo muy buena relación con Kim Jong-un“, declaró Trump en medio de un encuentro con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el Despacho Oval de la Casa Blanca. “Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla”.

Posteriormente, el magnate abrió la puerta para retomar el contacto entre Washington y Pyongyang. “Nos reuniremos en algún momento. La verdad es que lo espero con ansias“, dijo. Asimismo, el republicano defendió que Corea del Norte merece ser respetada por Estados Unidos, debido a que “no ha generado ningún problema“.

Hasta el momento, el régimen de Kim no ha reaccionado a la propuesta, que, en caso de concretarse, daría pie a un cuarto encuentro entre Trump y el dictador norcoreano. Sin embargo, la última vez que Kim Jong-un se refirió a Estados Unidos lo acusó de querer “iniciar una guerra” por sus ejercicios militares en conjunto con Corea del Sur.

A su vez, Lee celebró inmediatamente los dichos del presidente norteamericano, a pesar de haber sido crítico del ejército estadounidense en el pasado, asegurando que Trump convirtió a Estados Unidos “no (solo) en un guardián de la paz, sino en un hacedor de paz“.

“Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí“, le dijo Lee, asegurando que Kim “le estará esperando”. La visita del mandatario surcoreano se enmarca en su reciente plan para desnuclearizar la península de Corea por completo.