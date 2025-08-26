Caso coimas en Argentina: Milei se vale de las redes sociales para defender a su hermana Karina

El mandatario utilizó sus redes sociales para referirse al tema, a pesar de no haberlo hecho aún de manera formal.

En medio de los embates que ha sufrido el gobierno de Argentina por el escándalo de los audios filtrados que hablan sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente Javier Milei compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina, el foco central del entramado. La acción se enmarca sobre las acusaciones en contra de su hermana Karina y otros funcionarios.

Apuntada como parte de una red de coimas por el ex director de la agencia, Diego Spagnuolo, la droguería aseguró que “la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación”.

Asimismo, en el escrito aseguran haber actuado siempre “con total apego a las normas y leyes vigentes“.

La publicación de la droguería difundida por Milei se erige como el primer gesto público del mandatario trasandino respecto a la investigación. Horas más tarde, compartió también un posteo de La Nación, en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró: “Pongo las manos en el fuego por Karina (Milei) y Lule (Menem)“, denunciando una “operación política” contra el oficialismo.

De esta manera, y a pesar de no haberse pronunciado formalmente sobre el tema en alguna aparición pública, ambos fueron los primeros mensajes del líder de La Libertad Avanza en redes sociales referentes al caso.

Finalmente, la empresa protagonista del escándalo de coimas aclaró que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad“.

En tanto, Karina Milei ha reaparecido en actos públicos junto a su hermano, ratificando que seguirá al frente de la organización política del oficialismo argentino.