Bolsonaro tiene 48 horas para explicar a la Justicia su pedido de asilo político a Javier Milei

La justicia asegura que Bolsonaro “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión” desde 2024.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, concedió un plazo de 48 horas a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro para que explique el “incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga” por el intento de conseguir asilo en Argentina.

El requerimiento fue dictado luego de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares de Bolsonaro incautados un “documento de 33 páginas” cuya finalidad era solicitar asilo político al gobierno de Javier Milei. El texto, que no contenía fecha ni firma, pero iba dirigido al mandatario argentino, se encontraba en el teléfono del líder de ultraderecha brasileño desde 2024, año en el que inició la investigación por el caso de intento de golpismo.

Los elementos encontrados por la investigación indican que Bolsonaro “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”. En el escrito, además, el ex mandatario asegura que sufre “persecución por motivos y por delitos esencialmente políticos“.

La presunta autora del archivo de pedido de asilo a Argentina, según consideran las autoridades, sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente. De Moraes identificó también “el reiterado incumplimiento” de Bolsonaro a la medida cautelar que prohíbe el uso de redes sociales.

Estos hechos integran las conclusiones de la investigación que abarca al ex mandatario y a otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por actos de coacción contra el Supremo Tribunal Federal en el juicio por intento de golpe de Estado.

Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al gobierno estadounidense de Donald Trump a realizar actos hostiles contra Brasil para lograr el archivamiento o desestimación de la causa judicial contra el ex mandatario que hoy se encuentra en prisión preventiva.