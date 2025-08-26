Tras alabar a Corea del Norte: Trump busca impulsar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China

El mandatario republicano comienza a operar con la mira puesta en la expiración del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que desea iniciar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China, retomando una temática que buscó plantear anteriormente al mismo tiempo que busca reiniciar la diplomacia estancada con Corea del Norte, después de decir que espera con “ansias” reunirse con su líder Kim Jong-un.

“Una de las cosas que estamos tratando de hacer con Rusia y China es la desnuclearización, y es muy importante“, aseguró Trump ante los periodistas antes de su reunión del lunes con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la Casa Blanca.

“Creo que la desnuclearización es un objetivo muy ambicioso, pero Rusia está dispuesta a hacerlo, y creo que China también lo estará. No podemos permitir que proliferen las armas nucleares. Tenemos que detenerlas. Su poder es inmenso”, añadió.

Durante otro evento en la Casa Blanca, el mismo lunes por la mañana, el líder republicano afirmó haberle planteado el asunto al presidente ruso, Vladimir Putin, sin embargo, no especificó cuándo tuvo lugar la conversación. “Estamos hablando de limitar las armas nucleares. Haremos que China participe en eso“, indicó.

“China está muy rezagada, pero nos alcanzará en cinco años. Nos gustaría desnuclearizarnos. Es demasiado poder, y también hablamos de eso”, expuso.

Los comentarios del mandatario estadounidense se producen tras dar a conocer su deseo de reunirse este año con Kim Jong-un, quien ha ignorado diversos llamados del norteamericano desde que volvió a asumir el cargo en enero. Trump busca reimpulsar la diplomacia directa con Corea del Norte durante su primer mandato (2017-2021), a pesar de no producir ningún acuerdo concreto en materia nuclear.

Fue en febrero de este año cuando el magnate republicano expuso por primera vez su intención de impulsar sus esfuerzos de control de armas nucleares, bajo el marco de la expiración para el 5 de febrero de 2026 del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo START.

El acuerdo, firmado en 2010, es el último sobre armas nucleares restante entre Estados Unidos y Rusia, el cual limita el número de ojivas estratégicas y sistemas de lanzamiento que cada nación puede desplegar. A inicios de este año, el Kremlin advirtió que las perspectivas para renovar el tratado parecían lejanas, lo que mantiene inquieto a Trump.