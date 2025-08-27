Bolivia: Rodrigo Paz insta a contrincante a renunciar a segunda vuelta para acelerar transición

Paz abogó a establecer “un Gobierno que tenga la fuerza necesaria para gobernar en el Parlamento y las calles para restablecer la ley”.

El candidato presidencial Rodrigo Paz, vencedor de la primera vuelta en presidenciales de Bolivia, instó su rival Jorge Tuto Quiroga a renunciar al balotaje previsto para el 19 de octubre, con el fin de acelerar una transición hacia un gobierno de amplio consenso.

“Si la candidatura de Tuto Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana nos sentaríamos a establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios en el país“, aseguró Paz en diálogo con la cadena UNITEL. “El país nos pide concertar (un gobierno)”.

El aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) recordó en sus dichos como superó el 30% de apoyo en la primera vuelta, a pesar de que la cifra no le permitió alcanzar la victoria definitiva. De esa manera, planteó la formación de un acuerdo nacional que contara con respaldo parlamentario

“En el fondo la solución es generar un gran acuerdo de consenso, que el país eligió, tanto senadores y diputados de todos los bloques, para dar una respuesta a Bolivia de que esta transición puede ser rápida y se establezca un gobierno que tenga la fuerza necesaria para gobernar en el Parlamento y las calles para restablecer la ley“, indicó Rodrigo Paz.

Pocas horas después, Quiroga respondió a la propuesta para renunciar de Paz. El ex mandatario fue enfático en un mensaje compartido en su cuenta de X: “La única forma de que no participe en segunda vuelta del 19 de octubre es que esté enterrado“.

“Hoy, la propuesta económica del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es antidemocrático, contraviene reglas electorales, busca evitar que el pueblo elija en segunda vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza. Si algo me pasa, él será responsable directo”, agregó Quiroga.

Asimismo, quien ya fue mandatario a inicios del 2000 se mantendrá en la carrera presidencial: “Firmes y fuertes, con propuestas y respuestas. Queremos propuestas, no insultos ni maniobras. Nosotros vamos a salvar la economía, cambiar todo y tener una Bolivia libre”.