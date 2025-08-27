VIDEOS – “Kukas tira piedras”: la declaración de Milei tras ataque que sufrió en Lomas de Zamora

“Donde los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia“. Así describió el presidente de Argentina, Javier Milei, el ataque que recibió en Lomas de Zamora en medio de un acto electoral en la provincia de Buenos Aires. Manifestantes opositores arrojaron objetos sobre la camioneta descubierta en la que viajaba, incidentes que lo obligaron a evacuar del sector.

Efectivos policiales tuvieron que custodiar la salida del mandatario, quien era acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por su parte, el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, tuvo que abandonar la escena en motocicleta.

"Lomas de Zamora":

Por lo que sucedió durante la caravana de Javier Milei pic.twitter.com/tcrxOtiM5H — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2025

Tras lograr avanzar solo algunas cuadras, manifestantes lanzaron piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, lo que obligó al personal policial proteger a Milei con escudos en medio del ataque antes de evacuarlo en un vehículo blindado. Además se observa que algunos de los presentes intentaron subir de frente a la camioneta que lo trasladaba.

Pese a atribuir el incidente a manifestantes kirchneristas, la protesta en su contra incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones, así como también a ciudadanos autoconvocados. “La Libertad Avanza o Argentina retrocede“, publicó en su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, Milei realizó un llamado para pedir el voto legislativo del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en la elección parlamentaria a nivel nacional fijada para el 26 de octubre.

El partido del presidente, La Libertad Avanza, describió el acto en Lomas de Zamora a través de un comunicado como “una caravana pacífica“, en donde “un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar a agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con el modelo empobrecedor kirchnerista”.