11-S: los motivos de un juez de Estados Unidos para que familiares de las víctimas continuaran con su demanda contra Arabia Saudita

La disputa legal tiene en el foco a Omar al Bayumi y Fahad al Zumairy, dos ciudadanos saudíes que presuntamente habrían colaborado con Al Qaeda.

Un juez federal de Nueva York rechazó una petición de Arabia Saudita para que desestimara una demanda presentada por familiares de las víctimas de los ataques perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 (11-S). La acción judicial acusa al país de Oriente Medio de brindar apoyo material a sus autores.

El magistrado George Daniels consideró que “los demandantes han logrado proporcionar (…) pruebas razonables sobre el papel desempeñado por Omar al Bayumi, Fahad al Zumairy y Arabia Saudita en la asistencia a los secuestradores”. Asimismo, aseveró que Riad no presentó “pruebas suficientes de lo contrario”.

Según recogió la cadena de televisión CBS, Daniels explicó en su escrito que “aunque Arabia Saudita intenta ofrecer explicaciones o contexto aparentemente inocentes, estas son contradictorias o no lo suficientemente sólidas como para refutar la inferencia de que Arabia Saudita empleó a Bayumi y Zumairy para asistir a los secuestradores“.

Las consideraciones del magistrado fueron formalizadas a pesar de que la Comisión del 11-S no encontró pruebas de que Zumairy, un diplomático saudí acreditado e imán de una mezquita de Los Ángeles, ayudara a los secuestradores.

Respecto a Bayumi, estimó de forma indiscutible que ayudó a Jalid al Mihdar y Nawaf al Hazmi —dos de los secuestradores del vuelo 77 de American Airlines— a encontrar departamento. Incluso, firmó un contrato de arriendo con ellos un año antes de que secuestraran el avión que terminó estrellándose contra el Pentágono. Riad afirma que “simplemente actuó con amabilidad“.

Bajo esa situación, el juez estimó que los alegatos de Arabia Saudita sobre Bayumi “son especulaciones concluyentes de los abogados sin fundamento en hechos, o negaciones o excusas interesadas del propio Bayumi que no resisten un análisis minucioso”, mostrándose favorablemente hacia la demanda de las víctimas.

El bufete Kreindler & Kreindler LLP, uno de los defensores de familiares de las víctimas, celebró el fallo que “garantiza que los demandantes puedan continuar su larga búsqueda de la verdad y la justicia“.