Nuevo libro revela que reina Camila sufrió intento de agresión sexual en su adolescencia

Un episodio desconocido en la vida de la reina Camila salió a la luz en las últimas horas gracias a un nuevo libro sobre la monarquía británica. Escrito por el periodista y ex corresponsal real del New York Times, Valentine Low, se detalla que la esposa del rey Carlos III fue víctima de un intento de agresión sexual cuando aún era adolescente durante un viaje en tren a Paddington, una de las estaciones más importantes de la ciudad de Londres.

Titulado Power and the Palace (Poder y el Palacio), el texto explica que el relato, transcurrido en la década de 1960, procedía de una conversación de 2008 en Clarence House, entre Camila y el entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, quien estaba planeando abrir tres nuevos centros de crisis por violación y aplicar mejoras a un centro existente en el sur de Londres.

“Hice lo que me enseñó mi madre. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos“, dijo la reina Camila, según recogió NBC News de la publicación de Low. Asimismo, indicó que al llegar a la estación de trenes, rápidamente buscó a un agente uniformado e identificó al hombre, que finalmente fue detenido.

La revelación le fue transmitida a Low por uno de los ex asesores de Johnson. Guto Harri, su ex director de comunicaciones cuando fue primer ministro del Reino Unido, recordó también que posteriormente a la reunión entre ambas figuras políticas, Camila visitó dos de los centros que Johnson planeaba abrir.

La experiencia de Camila se entrelazó con su labor pública. Como patrona de la organización benéfica SafeLives, visitó refugios para mujeres y centros de crisis por violación tanto en el Reino Unido como en el extranjero, apoyando a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual.

“No quería llamar la atención sobre sí misma a costa de sus experiencias”, señaló el autor del libro que detalla la historia, según Associated Press. “Se ha mostrado reacia a hablar de ello porque su experiencia, aunque perturbadora, fue menos grave que los ataques sufridos por otras mujeres y niñas“, aseguró Low sobre el hasta ahora desconocido incidente.