Desde un oso de peluche a elegante gabardina: la exclusiva línea de productos lanzada por el Rey Carlos III

La corona británica, de la mano del Rey Carlos III, ha compartido con el público la nueva gama de productos de Highgrove House, su residencia campestre. Se trata de un conjunto de artículos para el hogar, productos alimenticios y una colección limitada desarrollada en colaboración con Burberry, los que llamaron fuertemente la atención en el Reino Unido.

De todas las opciones disponibles, el más llamativo es un oso de peluche de edición limitada, confeccionado a mano por la empresa Merrythought, con un precio de 265 libras esterlinas (unos 350.000 pesos chilenos), el cual fue confeccionado con felpa de mohair plateada y terciopelo de algodón.

Con solo 1.948 ejemplares producidos, el peluche cuenta con el emblema dorado del Rey Carlos III en su pata izquierda, junto con una banda de la Orden Real Victoriana y una reproducción de la Estrella de la Orden de la Jarretera. Sitio web apunta a que el producto está orientado para coleccionistas y no corresponde a un juguete.

La elección de dicho animal es simbólico, puesto que en Spare, el libro de memorias del príncipe Harry, se menciona que el rey tiene predilección por este tipo de juguetes, pues el monarca conserva un oso de peluche como símbolo de su niñez.

Otros productos disponibles en la tienda de Highgrove incluyen tazas por 24,95 libras (32.500 pesos chilenos), galletas de chocolate por 7,95 libras (10.400 pesos), una ensaladera por 95 libras (124.000 pesos), una fragancia Eau de Parfum Daphne Bouquet por 175 libras (228.500 pesos) y una gabardina Burberry por 2.490 libras (3.250.000 pesos).

La colección de productos del Rey Carlos III pone hincapié en la naturaleza y la singularidad de cada pieza. El diseño de los productos se caracteriza por la atención en los detalles y su carácter de lujo. Las ganancias obtenidas serán destinadas a The Kings’s Foundation, organización que respalda la sostenibilidad, el patrimonio y la artesanía británica.