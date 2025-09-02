Trump afirma que Estados Unidos disparó contra un barco cargado de droga que zarpó desde Venezuela

El Secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el navío atacado estaba “siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

En medio de una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su flota de buques navales desplegados en el mar Caribe dispararon contra un barco con drogas que había zarpado desde Venezuela.

“Hace solo unos minutos, literalmente, hemos hundido un barco que transportaba drogas“, indicó Trump, agregando que aún había más por venir y que las conclusiones del ataque se analizarían en una reunión posterior. “Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país, y esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y estas proceden de Venezuela“.

Tras sus dichos, el líder republicano elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por informarle sobre la operación.

Tan solo unos minutos después, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, utilizó su cuenta de X para también dar cuenta de la ofensiva: “Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada“.

El anuncio del operativo estadounidense surge luego de varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al nivel que el dictador venezolano Nicolás Maduro decretó un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares por parte de Estados Unidos.

Durante la jornada de ayer, Maduro había denunciado el despliegue de ocho barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, según sus palabras, apuntan en contra de Venezuela. Sin embargo, autoridades estadounidenses no han anunciado planes de invasión terrestre al país.

Por el momento, el líder del régimen venezolano aún no ha respondido públicamente al ataque estadounidense.