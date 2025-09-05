El caso del cirujano británico condenado por defraudar a aseguradoras tras haberse amputado sus piernas

Según la investigación, utilizó hielo seco para congelarse las piernas y las presentó como sepsis ante las aseguradoras.

Neil Hopper, un cirujano británico de 49 años, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por fraude de seguros. El tribunal determinó que el cirujano causó deliberadamente lesiones que derivaron en la amputación de ambas piernas y luego mintió a compañías de seguros para obtener indemnizaciones por un total de 590.000 dólares.

Los fiscales dijeron que el Hopper afirmó falsamente que las amputaciones eran necesarias debido a sepsis y obtuvo indemnizaciones de dos aseguradoras. De tal manera, gastó el dinero en obras en su casa y en varias compras, incluidas una autocaravana de $29.700, un jacuzzi de $20.200, $18.000 en prótesis y $8.000 con una empresa de estufas de leña, además de transferirle $70.200 a su esposa.

El británico también fue condenado debido a la posesión de imágenes pornográficas extremas vinculadas a la mutilación genital para satisfacer su parafilia. Se declaró culpable de dos cargos de fraude por falsa representación y tres cargos de posesión de pornografía extrema.

El tribunal determinó que el cirujano congeló intencionalmente la parte inferior de sus piernas usando hielo seco para gratificación sexual, causando daños que luego requirieron amputaciones. Al ingresar en el hospital, Hopper ocultó que las lesiones eran autoinfligidas. Tras seis semanas, los sanitarios decidieron que sus pies no podían salvarse y realizaron una doble amputación de pies en mayo, seguida de otra cirugía para amputar sus piernas por debajo de las rodillas.

“Sus motivaciones fueron una combinación de obsesión por eliminar partes de su propio cuerpo e interés sexual en hacerlo. Parece que esta ha sido una ambición que ha tenido desde hace mucho tiempo”, afirmó el fiscal del caso Nicholas Lee, según recogió el portal People. El tribunal también estimó que Hopper disfrutó de la atención que recibió de familiares, amigos y los medios tras el incidente.

Se informó al tribunal de que el cirujano compró tres videos relacionados con la eliminación de miembros en el sitio web EunuchMaker, que mostraban a hombres adultos a quienes se les extirpaban los genitales.

Las investigaciones sobre la página web condujeron al arresto de Hopper en marzo de 2023 después de que las pruebas mostraran que compró videos en el sitio vinculado a Marius Gustavson, líder de una red internacional dedicada a la modificación corporal extrema.

Gustavson dirigía una red de modificaciones corporales extremas que realizaba castraciones masculinas, condenado a cadena perpetua en 2024, con un período mínimo de 22 años, por liderar una red que involucró a 13 víctimas, incluido él mismo. La relación de Hopper con esta red fue decisiva para identificarlo durante las averiguaciones del grupo.