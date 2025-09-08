El desenlace del caso de la mujer que asesinó a sus familiares con un hongo venenoso en Australia

El jurado declaró a Patterson culpable en julio de asesinar a tres familiares y de intentar matar a un cuarto al servir un plato con hongos de la muerte en un almuerzo de 2023

Erin Patterson, mujer australiana de 50 años, fue condenada a cadena perpetua con un período sin posibilidad de libertad condicional de 33 años por el envenenamiento y el asesinato a tres de sus familiares luego de darles de comer un hongo venenoso, conocido coloquialmente como El Hongo de la Muerte. Una cuarta víctima, en tanto, sobrevivió al ataque.

El juez del caso, Cristopher Beale, aseguró que los delitos pertenecían a la peor categoría de criminalidad, citando la premeditación, la traición y el abuso de confianza, lo que “condujo a la destrucción de las familias Patterson y Wilkinson”, según recogió ABC News Australia. Su decisión permitió que fuera elegible para la libertad condicional en noviembre de 2056, a los 82 años.

Beale señaló que el tribunal no especuló sobre el motivo, pero infirió, a partir de su comportamiento despiadado, que su intención de matar era persistente. Afirmó no tener dudas de que el jurado quedó convencido más allá de toda duda razonable de que Patterson cometió los delitos, señalando que todas las víctimas eran sus parientes políticos y que, según su propia declaración, la trataron a ella y a sus hijos bien durante muchos años.

Patterson fue declarada culpable en julio de tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato por servir alimentos contaminado con Amanita phalloides en un almuerzo familiar en julio de 2023. Don Patterson, 70, Gail Patterson, 70, y Heather Wilkinson, 66, murieron en el hospital tras la comida. Ian Wilkinson, 68, el único sobreviviente, pasó semanas en el hospital, incluidas tres en cuidados intensivos. Su esposo, Simon Patterson, rechazó la invitación en aquella jornada y no asistió.

La mujer mantuvo su inocencia durante mucho tiempo, afirmando que había añadido hongos recolectados por accidente, negando incluso inicialmente haberlo hecho. Finalmente, el tribunal concluyó que el envenenamiento del plato en el que puso un hongo fue intencionado.

El juez del caso además recapituló pruebas del juicio de 11 semanas, incluidas sus publicaciones en redes sociales sobre Simon y sus padres y su visita al sitio web iNaturalist, donde se informó sobre avistamientos y ubicaciones de hongos venenosos más de un año antes de los asesinatos.