Minsal declara Alerta Alimentaria por harina de arepa: cuáles son los riesgos para la salud si se consume

Las autoridades ordenaron el retiro del producto del mercado y se recomendó a la ciudadanía evitar su consumo.

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró una Alerta Alimentraia por la harina de maíz blanco precocida o harina de arepa, marca PAN, luego de encontrar niveles de fumonisina superiores a los permitidos.

Debido a lo anterior, las autoridades ordenaron el retiro del producto del mercado y se recomendó a la ciudadanía evitar su consumo.

De acuerdo al Minsal, la harina de arepa contaminada tiene fecha de vencimiento correspondiente al 20 de marzo de 2026 y su número de lote es el 22610790.

“La muestra del producto se tomó en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la Región de Tarapacá. De acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de Fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales“, informaron.

“Las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos asociados son el inicio de sumario sanitario, instrucción de retiro del producto en los comercios y aumento de vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación”, advirtieron desde el ministerio.

Alerta Alimentaria por harina de arepa: revisa los riesgos para la salud

En ese contexto, las autoridades detallaron que los fumonisinas son “micotoxinas que contaminan al maíz que son producidas por hongos y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo”.

“El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales además de provocar daños en el hígado y los riñones en animales”, añadieron.

Según un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile publicado en 2012, el límite máximo permitido de fumonisina en alimentos en el país sigue los estándares establecidos por la Unión Europea. En ese sentido, cualquier producto elaborado con maíz no debe superar los 1000 µg/kg de fumonisina B1 y B2 combinadas.