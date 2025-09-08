Nicolás Maduro adelantó nuevamente la Navidad en Venezuela y esta es la nueva fecha

Nicolás Maduro dijo que “de las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros”, antes de confirmar que por segundo año consecutivo adelantó la Navidad.

En medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió adelantar la celebración de la Navidad, tal como lo había hecho el año pasado.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario en su programa Con Maduro +, la medida corresponde a una forma de defender el derecho del pueblo venezolano a la felicidad, la prosperidad y la alegría.

Aseveró a la vez que “de las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo“.

El argumento de Nicolás Maduro para adelantar la Navidad

“Quedan apenas 11 semanas para que llegue diciembre. Este año se ha ido volando y es un año bueno, bonito, es un año de avance en todas las áreas de la vida”, planteó el líder chavista.

“Como nuestro pueblo está permanentemente cuidando su felicidad y por la actividad económica (…), vamos a aplicar la misma fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la felicidad, y vamos a decretar que a partir del 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Este año también“, informó a continuación.

“Con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas… Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría“, sostuvo.

“Nadie ni nada en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad y el derecho a la alegría“, concluyó el mensaje que Nicolás Maduro le dirigió a los venezolanos tras confirmar que nuevamente decidió adelantar la Navidad.