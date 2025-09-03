Desde acusaciones de IA al “no lo volverán a hacer”: las álgidas horas que siguieron al ataque a lancha en Venezuela

Durante la tarde del martes el ejército estadounidense asesinó a 11 personas en un ataque a una lancha del Tren de Aragua que había partido desde Venezuela, la cual, presuntamente, transportaba drogas. El anuncio, que llegó sorpresivamente durante una conferencia de prensa de Donald Trump en la Casa Blanca, disparó una serie de dichos que han elevado aún más las tensiones entre ambos países.

Una de las primeras respuestas del gobierno venezolano llegó por parte del ministro de Comunicación, Freddy Náñez, que acusó en su canal de Telegram que el video donde se muestra la explosión de la embarcación había sido generado con inteligencia artificial (IA).

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, escribió el funcionario y publicó la respuesta que le dio la plataforma de Google a la consulta que hizo para confirmar su teoría.

Horas más tarde, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó las primeras declaraciones oficiales tras el ataque a la lancha que habría zarpado desde su país, acusando que el motivo del asedio estadounidense era para conseguir “petróleo venezolano gratis“.

“Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis; por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (…) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela“, aseguró el dictador

En su denuncia, Maduro indicó que el “imperialismo nos ataca” debido a que “inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque (es) él que manda (…) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump“.

Machado: “Falta poco” para que caiga el gobierno de Maduro

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado, celebró el ataque a la lancha en su intervención virtual durante un foro sobre Venezuela en Panamá. La activista aseguró que “cada día que pasa se cierra el cerco” internacional contra el “cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, en referencia a la sede del Ejecutivo venezolano.

“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados“, indicó Machado en una declaración que había sido pregrabada.

Así, hizo un llamado a la oposición a continuar “avanzando juntos”: “Falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito y volver a traer a nuestros niños de vuelta a casa. Esto va a pasar, porque esta lucha es hasta el final, porque este proceso es indetenible”.

La coordinadora del movimiento Vente Venezuela y galardonada en 2024 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, recordó además en el foro que “Venezuela exige justicia, memoria y reparación, que son valores necesarios para resarcir a las víctimas de la represión y a sus familiares”.

“No lo volverán a hacer”: la promesa de Trump

Durante esta jornada, un día después del ataque, el presidente Donald Trump acusó a Venezuela estar llenando de narcotraficantes a Estados Unidos, llegando incluso a asegurar que han vaciado sus cárceles para enviar más criminales a su país. “No vamos a tolerarlo más”, afirmó.

“En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente“, apuntó el líder republicano.

“Obviamente no lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán (traficar drogas). Cuando vean ese video, van a decir: Mejor no hagamos esto“, subrayó Trump. “Tenemos que proteger a nuestro país, y lo vamos a hacer. Venezuela ha sido un muy mal actor“.

“Venezuela ha actuado mal. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores personas del mundo con respecto a las pandillas”, puntualizó.