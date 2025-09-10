La paradójica reprimenda de Rusia a Israel tras ataque en Qatar: “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

El Ministerio de Exteriores ruso consideró el ataque como “una violación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente”.

El Gobierno de Rusia se sumó a las condenas internacionales al ataque realizado por Israel con el bombardeo a una delegación de Hamás en la capital de Qatar, Doha, y aseguró que “busca socavar los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica” al conflicto en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores ruso indicó a través de un comunicado en su cuenta de Telegram que el ataque orquestado contra Qatar, uno de los mediadores de las conversaciones para alcanzar un alto el fuego, “no puede ser visto como otra cosa que una acción destinada a socavar los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica”.

La reprimenda llega a pesar de las constantes críticas que se le han hecho al Kremlin por seguir perpetrando duros ataques a Ucrania pese a la aproximación de posturas en las últimas semanas de negociaciones para un acuerdo de paz.

De tal manera, Rusia destacó que considera el ataque de Israel como “una grave violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, “una violación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente” y “un paso de cara a una mayor escalada y desestabilización” de la zona, razonamiento que también se ha aplicado en su contra.

Asimismo, consideran que el incidente merece “la condena más firme“, solicitando “a todas las partes implicadas” que “adopten una postura responsable y eviten acciones que puedan llevar a una degradación de la situación en la zona del conflicto palestino-israelí y la búsqueda de un acuerdo político”.

“Rusia reafirma su postura consistente y de principios sobre la necesidad de lograr cuanto antes un alto el fuego en la Franja de Gaza“, puntualizó el ministerio.

El bombardeo, perpetrado contra la delegación de Hamás cuando se encontraba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó seis muertos y fue calificado como “terrorismo de Estado” por parte del primer ministro qatarí Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.