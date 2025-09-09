Israel acepta alto al fuego propuesto por Estados Unidos, pero bombardea delegación negociadora de Hamás en Qatar

El bombardeo realizado por Israel a Hamás fue en represalia al ataque ocurrido en Jerusalén durante el lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, reveló este martes que Israel ha aceptado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llegar a un acuerdo de alto al fuego con Hamás que ponga fin a la guerra en Gaza.

Según explicó Sa’ar, el acuerdo fue aprobado bajo dos condiciones: “El regreso de nuestros rehenes. Todavía hay 48 rehenes en cruel cautiverio en Gaza“; y que “Hamás debe deponer las armas“.

Asimismo, Trump detalló el domingo que el plan considera el fin del conflicto y la entrega de todos los rehenes, vivos o muertos, dentro de las primeras 24 horas del alto el fuego.

Israel, por su parte, cancelaría su ofensiva con la que pretende capturar la Ciudad de Gaza, junto con excarcelar a los prisioneros y detenidos palestinos que actualmente cumplen cadena perpetua. Así, una vez declarado el alto el fuego, las negociaciones entre Israel y Hamás se realizarían bajo el liderazgo de Trump, en un transcurso donde no se podría reanudar ningún combate.

Hamás ya había alertado al periódico saudí Asharq al Awsat que la propuesta estadounidense estaba repleta de “muchas trampas y obstáculos que deben ser desmantelados“.

Unas dudas que se verán aún más perjudicadas luego del ataque sufrido contra una delegación del grupo armado en Qatar durante esta jornada mientras discutían alternativas a un alto el fuego.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que este ataque había sido en represalia luego del ocurrido el lunes en Jerusalén, donde activistas de Hamás asesinaron a seis personas.

En los últimos días la organización paramilitar afirmó que se encontraba abierta “a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza. Si bien un alto funcionario del movimiento palestino calificó la propuesta de Trump como un “documento de rendición humillante”, según prensa local, aseguró que la propuesta sería discutida y respondida en unos días.

Ahora, con el último ataque, las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza parecen estancarse una vez más.