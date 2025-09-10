Polonia invocará el artículo 4 de la OTAN tras avistamiento de drones de Rusia: qué está pasando y qué implica la medida

En una violación a su espacio aéreo, Polonia califica como un acto “sin precedentes” el actuar ruso.

Durante la mañana de este miércoles, Polonia denunció el ingreso de drones de Rusia a su espacio aéreo. Tras derribarlos, describió la acción rusa como una violación “sin precedentes”, algo en lo que coincidió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Con todo esto, el primer ministro polaco Donald Tusk decidió invocar el artículo 4 de la OTAN.

Usualmente, cuando se habla de la posible intervención de otros Estados miembros de la Alianza Atlántica se menciona el artículo 5, que establece que un ataque dirigido contra un miembro se entenderá como uno contra todos los países. Sin embargo, el artículo 4 también puede desembocar en la intervención del resto de naciones.

“Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada“, indica el apartado número 4 del Tratado del Atlántico Norte.

De tal manera, la gran característica de este artículo es su condición de consulta. Para este caso, Polonia podría considerar que debe haber una respuesta militar a la provocación rusa al entrar en su espacio aéreo. No obstante, al no ser una agresión violenta directa, no implica la entrada inmediata del resto de miembros, por lo que puede lanzar la propuesta solo a través del cuarto apartado.

Qué está pasando entre Polonia y Rusia

Polonia consideró este miércoles que Rusia realizó un acto de agresión luego de que haya violado su espacio aéreo en una operación de drones. Moscú había empleado un ataque contra Ucrania que terminó extendiéndose a Polonia, el cual consideró más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, contra territorio polaco se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Si bien ya habían caído con anterioridad drones rusos en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, es primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.

Tras tildarlo de un acto sin precedentes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, lo calificó además de una “probable provocación a gran escala”. “La situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios“, indicó esta jornada al inicio del Consejo extraordinario de Ministros convocado sobre el tema, donde destacó que deben estar preparados “para repeler tales provocaciones y ataques”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso se ha mostrado dispuesto a hablar con el polaco para aclarar el asunto. Desde el Kremlin han intentado bajar el perfil, aclarando que Rusia “no tiene objetivos militares en Polonia” y que “el rango de los drones que supuestamente han cruzado la frontera con Polonia no va más allá de 700 kilómetros“.