Putin vuelve a invitar a Zelensky a Moscú y tilda de “objetivos legítimos” la posible presencia de tropas occidentales en Ucrania

El mandatario ucraniano ya ha rechazado anteriormente la invitación, alegando que es una demostración que no querer realmente reunirse.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió durante esta jornada a invitar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que el último ya rechazó en ocasiones anteriores. Asimismo, el líder del Kremlin descartó una futura presencia de tropas extranjeras en el país vecino, tanto antes como incluso después de una posible paz.

“La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije: Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100%“, afirmó en medio de su intervención en el Foro Económico Oriental, celebrado en la ciudad portuaria de Vladivostok.

Putin, que no se ha reunido frente a frente con Zelensky desde diciembre de 2019, calificó de “gratuita” la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país y no Moscú. “La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú“, dijo, haciendo que la sala prorrumpiera en un sonoro aplauso.

Para el líder ucraniano la invitación para viajar a la capital rusa es una demostración de que Putin no quiere, en ningún caso, reunirse con él mientras que el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, calificó la propuesta de “inaceptable”. El Vaticano, Turquía, Suiza y los países del Golfo Pérsico se han ofrecido a acoger dicha cumbre, que cuenta con el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Presencia de tropas extranjeras en Ucrania

Sobre la presencia de tropas extranjeras, una medida abordada nuevamente por la Coalición de Voluntarios en París para apoyar a Ucrania, el líder ruso lo descartó totalmente tanto antes como después de la guerra.

“Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos“, detalló Putin. Lo mismo afirmó en caso de que se alcance un acuerdo que conduzca “a una paz duradera” entre ambos países.

“Entonces, no veo sentido alguno a su presencia en territorio de Ucrania. Y es que, si se logra un acuerdo, nadie duda de que Rusia lo cumplirá en su totalidad”, añadió, asegurando que su país “respetará las garantías de seguridad que, por supuesto, deben ser aprobadas para Rusia y para Ucrania”.

“Sea como sea, por el momento nadie ha abordado seriamente esto con nosotros“, finalizó.