Tras acusaciones de Trump: China niega conspirar contra EEUU junto a Rusia y Corea del Norte

Desde el Kremlin también respondieron en la misma línea, expresando que esperaban que las palabras de Trump “tuvieran un sentido figurado”.

El Gobierno chino aseguró este jueves que el desarrollo de sus relaciones diplomáticas con otros países “no está dirigido contra terceras partes“, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a China, Rusia y Corea del Norte de “conspirar” contra Estados Unidos durante un desfile militar en Beijing.

“El desarrollo de relaciones diplomáticas por parte de China con cualquier otro país nunca ha estado dirigido contra terceras partes“, afirmó Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Exteriores chino, durante una conferencia de prensa en Beijing, según reportó el diario estatal chino Global Times.

Guo explicó que la presencia de líderes extranjeros en los actos conmemorativos organizados por China se enmarca en el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial. Según indicó, el objetivo del evento fue “unirse a países y pueblos amantes de la paz en el recuerdo de la historia, honrar a los que sacrificaron su vida, ensalzar la paz y mirar al futuro“.

Las declaraciones de Beijing se produjeron después de que Trump publicara el martes un mensaje en su red social Truth Social, en el que ironizó sobre la cercanía entre los presidentes de China y Rusia, junto al líder de Corea del Norte. “Conspiran contra Estados Unidos”, escribió, refiriéndose a su presencia conjunta en el desfile.

Además, Trump pidió al mandatario chino, Xi Jinping, que trasladara su “caluroso saludo” a Vladimir Putin y Kim Jong-un, y cuestionó si China reconocerá “el masivo apoyo y sangre” que, según dijo, Estados Unidos ofreció durante la guerra contra la ocupación japonesa. “Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean honrados y recordados adecuadamente por su valentía y sacrificio”, añadió.

Desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, reaccionó afirmando que “nadie está planificando conspiración alguna” y expresó su deseo de que las palabras de Trump “tuvieran un sentido figurado” y “no un sentido literal”.