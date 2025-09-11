Condena a Bolsonaro: Trump dijo estar “muy sorprendido” y Boric apoyó “la democracia brasileña”

Distintas reacciones provocó este jueves la condena de cárcel para ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro por participar en un intento de golpe de Estado, las que tuvieron un contrapunto en lo dicho por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el jefe de Estado chileno, Gabriel Boric.

De acuerdo con lo resuelto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, Bolsonaro, de 70 años de edad, pasará 27 años y tres meses de prisión por decisión de los magistrados Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin.

Entre los cargos por los que fue condenado el ex mandatario se cuenta la de ser líder de una organización criminal armada, el intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado.

Las reacciones de Trump y Boric tras la condena a Bolsonaro

Al abordar la condena de Bolsonaro, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que “era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera“.

“Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre“, añadió el mandatario norteamericano.

En Chile, en tanto, el presidente Gabriel Boric usó su cuenta de X para referirse a la condena contra el ex jefe de Estado brasileño.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida“, posteó, y terminó su breve mensaje con la frase: “Democracia siempre”.