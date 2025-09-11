Qué se sabe de joven chilena que viajó a España para reunirse con sujeto que conoció en Roblox

Tras una videollamada desde España por parte de la joven chilena, su madre dijo que “estaba agobiada, se le nota en la cara, yo la conozco”.

Como Sophia Ayleen Figueroa Trincado, de 18 años y quien cursa 3° medio, fue identificada la joven chilena que viajó a España para reunirse con un sujeto que conoció en el juego online Roblox, aunque desde su familia sospechan que fue secuestrada.

De acuerdo con lo indicado por sus familiares, este martes 9 de septiembre la adolescente se trasladó Madrid por vía aérea, algo que solo supieron al ingresar a la cuenta de Instagram de la muchacha, en la que publicó fotos de los pasajes.

A continuación, presentaron una denuncia por presunta desgracia de la joven ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, a través de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana, donde su padre es miembro honorario, se está solicitando apoyo para dar con la ubicación de la joven, ya que “se sospecha que fue secuestrada y la trasladaron a Portugal“, según se lee en el mensaje que se compartió en las redes sociales.

Qué es lo último que se sabe de la joven chilena que viajó a España

En diálogo con Chilevisión, la madre de la joven que viajó a España dijo que su hija apareció en la localidad de Ourense, en España.

Aseguró que, pese a que el sujeto dice tener 19 años, tras ver su foto ella cree que tiene entre 25 y 26 años.

A la vez, la mujer dijo que en una videollamada que realizó Sophia se la vio que hablaba tapándose la boca, lo que en su familia es una clave para señalar que estaba en peligro.

“Además de taparse la boca, ella se quería poner a llorar. Subió una foto y tenía una cara muy cansada. Estaba agobiada, se le nota en la cara, yo la conozco. Ella es una niña, está en tercero medio, está estudiando”, recalcó.

El audio que envió el español a la familia de Sophia

Durante el diálogo con el citado medio, la mamá de Sophia dio a conocer un audio que le envió el ciudadano español a su familia, luego de que se diera a conocer el caso.

“Sigo diciendo que deje de tratarme de pedófilo, por Dios. Solo tengo dos años más que ella. Cuando yo empecé, ya era mayor de edad. Deje de decir algo que no es verdad. Directamente, no hay motivo de denuncia. No es contra su voluntad, ella en todo momento tuvo su decisión”, aseveró el sujeto.

Añadió que “si tuviese intenciones negativas, no me estaría jugando tantas cosas, como me estoy jugando. Yo no soy un delincuente… tengo 19 años. Como digo, se puede ver que nunca tuve intenciones negativas”.

“Ella decidió por sí misma, yo no la estoy obligando a nada. En ningún momento la obligué a algo. Deje de amenazarme. Sophia no es una menor de edad, nosotros empezamos a ser pareja cuando era mayor de edad. En ningún momento le obligué a su hija a hacer nada“, concluyó el mensaje.